Мыши помогли ученым найти способ выращивать новые зубы у людей

Группа ученых в Японии с сентября 2024 года начнет исследования по выращиванию новых зубов у людей, передает РИА Новости. Эксперты Медицинского исследовательского института при Больнице Китано в Осаке уточнили, что к этому времени отберут мужчин.

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"У пациентов с аплазией зубов в период развития челюстной кости в юном возрасте наблюдается отсутствие зубов, что делает сложным использование зубных протезов и имплантатов. В период роста наблюдается снижение функции жевания, что негативно сказывается на развитии и может привести к атрофии костей, поддерживающих зубы", — приводит агентство слова специалистов.

По данным ученых, пока речь идет о пациентах с врожденной олигодонтией — отсутствием шести или более зубов. Помогали в исследованиях мыши. Однако к сентябрю в Японии отберут «мужчин без видимых проблем со здоровьем», у которых отсутствует один или более моляров. Возраст испытуемых должен составлять от 30 до 65 лет. Исследования продлятся до августа 2025 года.

В процессе опытов на мышах ученые выяснили, скрещивание животных «с аплазией зубов и мышей с избыточными зубами с дефектом гена USAG-1 приводит к восстановлению формирования зубов». Местное введение нуклеиновой кислоты USAG-1siRNA позволило ученым восстановить отсутствующие зубы. Также испытаниям подверглись собаки породы бигль.

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