«Полезное» вещество из растений может способствовать повреждению кишечника

Инулин, компонент растительных волокон, может способствовать воспалению кишечника. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Experimental Medicine (JEM).

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Инулин — вещество, которое содержится в чесноке, луке-порее и топинамбуре. Кишечные микробы превращают его и другие компоненты клетчатки в особые жирные кислоты, которые меняют работу иммунитета. Это приводит к уменьшению воспаления в кишечник и снижает риск развития многих заболеваний. Из-за такого эффекта стали популярны добавки с инулином.

В новом исследовании ученые кормили инулином мышей с воспалительным заболеванием кишечника. Это увеличило выработку определенных веществ кишечными бактериями, следом повысился уровень белка IL-5, а затем у них стало больше иммунных клеток эозинофилов. Они усилили воспаление и повреждение тканей кишечника. Кроме того, организм мышей стал хуже вырабатывать белок амфирегулин, защищающий ткани от повреждения. Все это привело к усугублению симптомов у мышей: потере веса и диарее.

Исследование показало, что не все пищевые волокна одинаково полезны для кишечника и иммунитета, заключили ученые. Это объясняет, почему диеты с высоким содержанием клетчатки часто усугубляют воспалительные заболевания кишечника у пациентов. Полученные данные также помогут разработать лечебные диеты для смягчения состояния пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.