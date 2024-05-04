Биологи обнаружили у дикого орангутанга способности к врачеванию

Биологи из Германии и Индонезии считают, что предки людей и обезьян владели навыками использования лекарственных растений. На такую мысль их натолкнуло наблюдение за диким орангутангом Ракусом, который поранил лицо во время драки с сородичем.

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Как говорится в журнале Scientific Reports (SciRep), Ракус стал использовать для лечения раны листья и сок местной лианы вида Fibraurea tinctoria, известную своими противовоспалительными и обезболивающими свойствами в народной медицине.

Орангутанг разжевывал листья дерева и прикладывал к ране. Также он использовал сок, втирая его в рану.

Через несколько дней ежедневных процедур рана Ракуса полностью зажила.

Ученые отметили, что лианы Fibraurea tinctoria и родственных им видов содержат фуранодитерпеноиды и протобербериновые алкалоиды. Они обеззараживают раны, снимают воспаление и боль.

При этом орангутаны и другие обезьяны обычно не едят эти растения в дикой природе.

Наблюдение за Ракусом стало первым доказательством того, обезьяны могут оказывать себе медицинскую помощь, применяя целебные травы.