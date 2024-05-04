Ученые впервые вырастили мини-плаценты, чтобы заразить их паразитами

Британские ученые из Института Сегнера при Кембриджском университете впервые создали живые мини-плаценты для изучения острых инфекций. Подобные заражения могут привести к серьезным осложнениям при беременности вплоть до потери плода. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Systems.

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В своей работе команда использовала органоиды — упрощенные копии человеческих органов, выращенные в лаборатории в емкостях с питательным раствором.

Исследователи заразили мини-плаценты паразитами Plasmodium falciparum и Toxoplasma gondii, вызывающими малярию и токсоплазмоз, а также бактерией Listeria monocytogenes — возбудителем листериоза.

Плацента действует как селективный барьер между матерью и развивающимся плодом во время беременности, то есть пропускает одни вещества, например питательные вещества, и блокирует другие, например, вредные микробы и токсины. Это важно, поскольку на ранних стадиях беременности иммунная система плода только начинает созревать.

Однако T. gondii и L. monocytogenes могут незаметно проникать через плаценту, тогда как P. falciparum способны прикрепляться к ней. Ученые до сих пор не до конца понимают, как эти инфекции в конечном итоге приводят к осложнениям беременности.

Команда обнаружила, что все три патогена также могут инфицировать так называемые клетки Хофбауэра — иммунные тела, поглощающие патогены. Например, T. gondii может прятаться в них, чтобы обойти иммунную систему и путешествовать по телу плода.

По всем направлениям инфекции вызывали воспаление в плаценте, которое нарушало важные функции. Это означает, что некоторые осложнения беременности могут быть побочным эффектом этой воспалительной реакции, сообщили ученые.

Хотя иммунный ответ по-прежнему имеет решающее значение для борьбы с инфекцией, авторы исследования предполагают, что теоретически можно разработать новые лекарства для подавления этого неконтролируемого воспаления и, таким образом, предотвращения нарушений в развитии плода.