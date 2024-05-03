Курские ученые создали индивидуальные экзоскелеты для реабилитационной медицины

В Курске специалисты Юго-Западного государственного университета летом начнут испытания медицинских роботизированных экзоскелетных комплексов, предназначенных для реабилитации, в том числе и после ранений участников СВО. О работе над проектом и будущих испытаниях «Курской правде» рассказал доцент ЮЗГУ Андрей Яцун.

— Мы занимаемся проектом уже несколько лет. Сейчас разрабатываем объекты, которые позволят проводить механотерапевтическую реабилитацию пациентам, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, — поделился Андрей Яцун. – У нас трудится довольно большая команда совместно с коллегами из медицинских организаций.

Летом этого года ученые планируют запустить клинические испытания с поддержкой врачей и реабилитологов.

— Есть планы совместной работы с медицинскими организациями Москвы и Санкт-Петербурга, которые давно занимаются подобным, — рассказал Андрей Яцун. – Сейчас важно создать реабилитационный комплекс, который позволит реализовать самые разные упражнения для восстановления суставов, руки, стопы, голени или бедра. Это позволит пациентам быстрее восстанавливаться после инсультов, травм, ранений.

Клинические испытания эксзоскелетных комплексов продлятся девять месяцев. После их завершения аппараты передадут в Военно-медицинскую академию имени Кирова в Санкт-Петербурге.