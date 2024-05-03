Российские ученые нашли способ улучшить препараты от эпилепсии

Ученые из Института химии растворов имени Г. А. Крестова РАН (Иваново) разработали метод улучшения эффективности препарата от эпилепсии — карбамазепина. Они предложили добавить к нему специальные вещества, повышающие его растворимость и проницаемость через биологические барьеры.

Ученые оценили возможность преодоления естественных препятствий в организме человека для карбамазепина, который обладает низкой растворимостью. Добавив к нему поверхностно-активные вещества, они достигли увеличения его растворимости в семь раз по сравнению с исходным препаратом. Это означает, что препарат может быть более эффективным при применении в меньших дозах, что снижает риск побочных эффектов.

Ученые отмечают, что подобный подход может быть применим и к другим лекарственным препаратам с низкой растворимостью, что позволит использовать их в более эффективной и безопасной форме.