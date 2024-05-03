В Краснодаре научились выявлять рак, устойчивый к химио- и лучевой терапии

Специалисты Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разработали технологию, позволяющую выявлять молекулярно-генетические подтипы рака, нечувствительные к лучевой и химической терапии и требующие оперативного лечения. Как сообщили в пресс-службе программы Минобрнауки РФ "Приоритет 2030", в рамках которой ведутся работы, это поможет своевременно направлять больных на операцию и сократит случаи неэффективного лечения.

"Ученые КубГМУ выявили специфичные маркеры на клетках опухолей, по которым можно определить эффективность консервативных методов лечения рака молочной железы и плоскоклеточного рака ротоглотки. На следующем этапе они планируют разработать программное обеспечение, которое поможет врачам подобрать правильное лечение", - отметили в пресс-службе.

Программное обеспечение будет работать по принципу калькулятора: достаточно ввести несколько параметров, полученных в ходе биопсии, чтобы узнать, сразу делать операцию или начинать лечить больного с помощью химио- или лучевой терапии.