Установлено, что опухоль иногда образуется без мутаций в генах

Специалисты Института биологии гена РАН установили, развитие рака в отдельных случаях может быть связано не с мутациями генов, а с эпигенетическими, то есть не затрагивающими последовательность ДНК, изменениями. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

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«Генетические факторы возникновения рака – это мутации в генах, которые нарушают их работу. И уже давно описаны генетические мутации для большей части типов рака, однако иногда ученые не могут связать рак с какой-то из генетических мутаций. В этом случае мы говорим об эпигенетических факторах развития рака. То есть у нас нет в генах мутаций, но при этом они все равно неправильно работают и приводят к развитию рака», – рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник ИБГ РАН Максим Ерохин.

В рамках работы ученые сосредоточилась на изучении эпигенетических факторов группы белков-репрессоров Polycomb, которые могут изменять активность генов. Если работу этой генетической конструкции нарушить под воздействием внешних факторов, то в клетках происходят изменения, – они встают на раковый путь развития.

«В нашей работе мы провели эксперимент с мухами дрозофилами. Мы оставили на один день мух в повышенной температуре (29°C), затем мы возвратили их в нормальные условия обитания – при нормальной, комнатной температуре 25°C. Но это кратковременное повышение температуры привело к нарушению работы репрессоров (особых белков), в результате чего у мух развился рак. Возвращение в нормальные условия не остановило патологический процесс. Если мы один раз активировали этот эпигенетический фактор, то клетки становились на раковый путь развития. При этом никаких генетических мутаций у них не было», – объяснил Ерохин.

По словам специалиста, эти белки-репрессоры есть у всех многоклеточных организмов, включая человека. Поэтому потенциально курение или чрезмерное употребление алкоголя могут привести к развитию рака.

«Однако такой эффект не доказан, так как не было проведено исследований с людьми. Прямых данных о том, что курение или алкоголь могут вызвать отключение работы репрессоров, нет», – отметил специалист.

Далее ученые планируют установить, какие группы генов затрагиваются при временном нарушении работы белков-репрессоров. Кроме этого, специалисты собираются установить четкие регуляторные механизмы задействованы в этом процессе. Результаты работы помогут найти более эффективные методы лечения и профилактики развития рака.