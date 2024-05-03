Эксперты объяснили значение ужасающих видений в процессе пробуждения

Многие наслышаны о сонном параличе, но мало кто знает, что это состояние могут сопровождать галлюцинации. Во время этих «видений» тело временно парализовано — кратковременная потеря мышечного контроля называется атонией. По сути — это ночной кошмар наяву, и хотя содержание его может быть разным, некоторые сюжеты настолько типичны, что нашли свое отражение в искусстве и зафиксированы учеными.

Так, исследование 2019 года, в котором приняли участие 185 человек, страдающих сонным параличом, показало, что 58% людей почувствовали «нечеловеческое» присутствие в спальне, а 22% респондентов утверждали, что видели нечто похожее на человека. Эти образы, по всей видимости, — один из самых распространенных типов галлюцинаций при пробуждении — их называют демонами сонного паралича.

«В Европе в Средние века эпизоды сонного паралича обычно интерпретировались как нападения сексуально озабоченных демонов, которые хотели по-своему расправиться со своими парализованными, беспомощными жертвами. Демонов мужского пола называли инкубами, а женщин — суккубами», — объяснил кандидат наук в области исследований сна Бетул Рауф в интервью The Telegraph.

Такие эпизоды могут быть по-настоящему пугающими — часто люди не просто видят некую картинку, но и чувствуют удушье, давление на грудную клетку. По словам экспертов, нужно убедить себя, что ситуация нереальна, и постараться пошевелить пальцами ног и рук, чтобы окончательно проснуться. К слову, сонный паралич в меньшей степени грозит всем, кто спит на боку.