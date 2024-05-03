Ученые выяснили, чем кардиофитнес полезен для здоровья

Исследование, проведённое Университетом Южной Австралии, показало, что благодаря высокому уровню кардиотренированности можно снизить риск смерти от любой причины. Об этом подробнее говорится в статье, опубликованной в British Journal of Sports Medicine.

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Специалисты из Университета Южной Австралии обнаружили, что при каждом увеличении кардиореспираторной подготовленности (количества энергии, используемой для сидения в покое) на 1 МЕТ человек может снизить риск смерти от любой причины на 11−17%, а от сердечной недостаточности — на 18%.

В рамках нового исследования учёные изучили 26 систематических обзоров с метаанализом, представляющим более 20,9 миллионов наблюдений из 199 уникальных когортных исследований. По словам старшего автора этой работы, профессора UniSA Гранта Томкинсона, кардиореспираторная подготовка — вероятно, наиболее важный тип физической подготовки для хорошего здоровья. Это способность заниматься физической активностью в течение длительного периода времени.

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Для большинства людей увеличение кардиореспираторной подготовки (или CRF) доступно с помощью регулярной программы аэробных упражнений. Значительных улучшений можно добиться, если уделять физической активности умеренной интенсивности (быстрая ходьба) как минимум 150 минут в неделю. По мере улучшения физической формы риск смерти и развития болезней станет снижаться.

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