Ученые изобрели препарат, позволяющий выращивать новые зубы

Японские ученые разработали лекарство для людей без постоянных зубов из-за врожденных дефектов, кариеса или эрозии. Вместо протезирования или имплантации скоро пациенты смогут отрастить свои зубы заново.

Исследование под руководством Кацу Такахаси выявило, что новый препарат блокирует белок USAG-1, который препятствует росту зубов. Эксперименты на мышах с врожденными дефектами показали, что лекарство способно стимулировать рост новых зубов без серьезных побочных эффектов.

Планируется вводить лекарство внутривенно пациентам в возрасте от 30 до 64 лет. Доктор Такахаси из больницы Китано выразил надежду на успешное исследование препарата на людях, отметив, что их цель — помочь тем, кто страдает от потери зубов и удовлетворить ожидания людей по поводу возможности роста новых зубов.