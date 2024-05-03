Ученые посоветовали заниматься спортом в старости

Ученые попытались выяснить, как физическая активность в том или ином возрасте влияет на качество жизни в старости. Как оказалось, начинать заниматься спортом никогда не поздно.

Так, в материале PLOS Medicine говорится, что даже если начать работать над ней в 55 лет, это положительно скажется на общем состоянии здоровья. Заявление основано на данных 11 336 женщин, родившихся с 1946 года по 1951 год.

Исследование показало, что те женщины, которые уделяют активности 150 минут в неделю, могут похвастаться лучшим качеством жизни. При этом особой разницы между показателями женщин, занимающихся спортом 15 лет, и теми, кто начал недавно, ученые не выявили.

«Влияние физической активности на качество жизни было значительным даже после учета социально-экономических факторов и наличия заболеваний», - говорится в материале.

Ранее ученые рассказали, что между физическими нагрузками, которые человек получает во время занятий спортом в зале, и теми, которым он подвержен во время, например, дачных работ, есть одна большая разница.