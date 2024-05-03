Как продлить жизнь на пять лет, несмотря на наследственность

Как бы ни хотелось продлить жизнь с помощью некой «волшебной» таблетки — придется потрудиться. Ничего нового ученые не предложили, но зафиксировали, что здоровый образ жизни может подарить около 5 лет — и наследственность, как правило, не мешает получить позитивный эффект.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале BMJ Evidence-Based Medicine. Согласно выводам экспертов, для максимального эффекта необходимо регулярно уделять время физическим упражнениям, высыпаться, правильно питаться, а также отказаться от курения. Алкоголь упомянут не был, но, вероятно, в рамках здорового питания подобные напитки неуместны по умолчанию.

Исследователи Чжэцзянского и Эдинбургского университетов проанализировали данные более чем 350 тысяч человек — ученых интересовали наследственность, образование, социально-экономический статус, образ жизни и история заболеваний.

«Приверженность здоровому образу жизни может в значительной степени снизить риск сокращения продолжительности жизни или преждевременной смерти, независимо от генетических особенностей», — пришли к выводу авторы научной работы.

Участники с высоким генетическим риском могли продлить ожидаемую продолжительность жизни примерно на 5,22 года в возрасте 40 лет при благоприятном образе жизни. При этом у тех, кому ЗОЖ был безразличен, вероятность ранней смерти оказалась на 78% выше даже при хорошей наследственности.