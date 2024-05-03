Развеян миф о пользе средств для мытья фруктов и овощей

Использование специальных средств для очистки фруктов и овощей от пестицидов и естественных загрязнений может быть неэффективно. Кроме того, такие химикаты при мытье способны проникать в кожуру и мякоть плодов, что впоследствии может негативно сказаться на здоровье. Об этом изданию Daily Mail сообщили исследователи в области науки о безопасности продуктов питания из университета штата Колорадо.

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По словам специалистов, для очищения фруктов, овощей и зелени лучше всего подойдет обычная проточная вода. Она так же эффективна для удаления пестицидов, бактерий, грязи и вредителей, как и химические чистящие средства (а также гели для мытья посуды или мыло).

Отмечается, что в некоторых случаях специальные средства могут быть даже опасны. При чрезмерном увлечении очисткой продуктов и попытках убрать «всю химию» с их поверхности химикаты могут проникнуть в кожуру и мякоть плодов. Это может стать причиной отравления и аллергических реакций.

Исследователи из университета штата Колорадо также порекомендовали очищать фрукты и овощи от кожуры перед употреблением и покупать продукты, которые менее подвержены впитыванию пестицидов (например, авокадо, манго и морковь). Кроме того, ученые предостерегли от мытья фруктов и овощей сразу после покупки. Дело в том, что хранение влажных продуктов может спровоцировать ускоренный рост нежелательных бактерий на их поверхности.