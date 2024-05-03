Создана таблетка для очистки воды от антибиотиков в домашних условиях

Исследователи НИТУ МИСИС разработали многоразовый сорбент в виде таблетки для фильтров, который удаляет остатки фармацевтических препаратов из сточных вод, с которыми не справляются традиционные фильтры, с эффективностью более 90%. Изобретение может быть полезно не только на водоочистных сооружениях, но и в домашних условиях, об этом «Газете.Ru» рассказали в НИТУ МИСИС.

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В последние годы увеличилось производство и использование антибиотиков как в сельском хозяйстве, так и в медицине, особенно после пандемии COVID-19. В сточных водах вырос уровень фармацевтических отходов, с которыми традиционные фильтры не справляются. Наиболее эффективным и экономичным методом очистки воды считается адсорбция, процесс, при котором молекулы «прилипают» к поверхности адсорбента.

«Новые разрабатываемые сорбенты не всегда дешевы, порой несовместимы с существующими системами очистки и зачастую нуждаются в утилизации после использования. Созданные нами наноматериалы на основе нитрида бора и полимера показали отличные характеристики по адсорбции нескольких видов антибиотиков, превосходя активированный уголь и цеолиты. Спрессованные в таблетку образцы рассчитаны на многоразовое применение, они дешевле и могут быть использованы в качестве домашних фильтров», — рассказала «Газете.Ru» научный сотрудник научно-исследовательского центра «Неорганические наноматериалы» НИТУ МИСИС Кристина Котякова.

Ранее, учеными НИТУ МИСИС был предложен порошковый сорбент для очистки воды на основе наночастиц нитрида бора. Сейчас исследователи в два раза увеличили поглотительную способность фильтра, модифицировав его поверхность безопасным полимером метилакрилатом. Улучшенные образцы не только физически адсорбируют антибиотики, но и химически присоединяют молекулы загрязнителей. Кроме того, исследователи разработали метод регенерации сорбента, обеспечивающий его эффективное повторное использование.

Сейчас ученые проводят дополнительные исследования экологической безопасности и стойкости фильтр-таблеток к длительному воздействию загрязненных вод, а также изучают разложение антибиотиков на поверхности сорбента, чтобы минимизировать затраты на его использование.