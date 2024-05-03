Ученые обнаружили в кофе вещество, отдаляющее наступление старости

Группа швейцарских ученых, изучая состав кофе, нашла в нем алкалоид тригонеллин - предшественник сложного соединения на основе никотиновой кислоты NAD+, которое помогает в борьбе с саркопенией - возрастным увяданием мышц. Эксперименты, проведенные на животных и клетках человека, показали - добавление тригонеллина в пищу помогает сохранить мышечную силу и, собственно, отодвинуть старение. Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.

"Митохондриальная дисфункция и низкий уровень никотинамидадениндинуклеотида (NAD+) являются отличительными признаками старения скелетных мышц и саркопении. У людей уровень тригонеллина в сыворотке крови снижается при саркопении, а его сохранение положительно коррелирует с мышечной силой и функцией митохондрий в скелетных мышцах. Используя тригонеллин в экспериментах, мы продемонстрировали, что он повышает уровень NAD+ у нематод, мышей, а также клеточном биоматериале здоровых людей и людей с саркопенией", - пишут исследователи.

У нематод тригонеллин улучшает митохондриальное дыхание и биогенез, уменьшает возрастное истощение мышц и увеличивает продолжительность жизни и подвижность. Добавка в пищу тригонеллина у мышей повышает мышечную силу и предотвращает наступление слабости и утомляемости в процессе старения.