Ученые разработали устройство, позволяющее следить за здоровьем питомца на дому

В НТИ разработали специальное устройство, которое позволяет следить за здоровьем питомца на дому. Это шлейка с двумя датчиками и двумя приложениями. Устройство не требует ветеринарных манипуляций, что снижает стресс животного.

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Комплекс можно использовать после хирургического вмешательства. Он позволяет отслеживать показатели пульса, дыхания, температуры, электрокардиограммы и других данных, чтобы постоянно контролировать состояние животного.

При этом разработка легко интегрируется в существующие информационные системы ветеринарных клиник, что должно облегчить процессы обмена данными и повысить эффективность работы.