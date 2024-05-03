Интенсивные тренировки повысили эффективность интервальной диеты на 30%

По данным журнала PLOS ONE, комплексное применение аэробных тренировок высокой интенсивности, упражнения с утяжелителями и периодическое голодание позволяет похудеть на 30% эффективнее.

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Объектом исследования стали показатели 64 женщин в возрасте 32 лет с индексом массы тела 35. При этом 24 подопытных перевели в группу с высокоинтенсивными интервальными тренировками (ВИИТ), работой с отягощениями и с интервальным голоданием. Упражнения включали в себя классическую гимнастику с утяжелителями в течение 45-55 минут. Частота занятий - 3 раза в неделю.

Участницы из второй группы применяли только советы диетологов, а представители третьей делали физические упражнения, но не придерживались ограничений в рационе питания.

Итоги контрольных групп распределились следующим образом:

1-я группа - похудение каждой из участниц на 11,6 кг;

2-я группа - на 9 кг;

3-я группа - на 5,4 кг.

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