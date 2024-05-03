В Японии разработали метод лечения рака при помощи облучения ионами углерода

Разработчиками новейшего метода стали специалисты из Центра терапии тяжелыми ионами при медицинском факультете Университета Ямагата. Технология следующая:

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разгон ионов углерода до скорости 70% от скорости света;

облучение клеток раковой опухоли направленным пучком ионов;

ионное излучение разрушает цепи ДНК раковых клеток, не позволяя им восстанавливаться и делиться.

При этом терапия получилась в 3 раза эффективнее радиотерапии. Преимущество технологии в отсутствии необходимости хирургического вмешательства. Также специалисты отмечают, что тяжелые ионы гораздо безопаснее радиации и не основаны на рентгеновском излучении. То есть нежелательных побочных эффектов из-за разрушения здоровых клеток просто нет. Плюс, процедура безболезненная и длится порядка 10 минут. Данный метод уже вызвал интерес в других странах.

Согласно статистике, при воздействии пучком тяжелых ионов на опухоль в предстательной железе 90% пациентов не имеют рецидивов в течение 5 лет после воздействия. Рак легких и печени лечится с эффективностью 80-90%.

В Центре уже опробовали установку с поворотной системой гентри, которая может корректировать канал облучения.

Цена лечения для японцев составляет около 3 млн иен (около 2 млн рублей), иностранцам же спасительная процедура обойдется в 4 млн иен.

В настоящее время специалисты провели лечение 1 500 пациентов, в том числе 3 иностранцам.

Ранее стало известно, что в Челябинске врачи обнаружили опухоли в мозге сына и отца.