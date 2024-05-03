Ученые предложили лунным колонистам бегать по стенам для поддержания формы

Итальянские ученые из Миланского университета разработали тренировку для участников будущих лунных миссий, которым придется находиться на поверхности спутника долгое время. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

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Пребывание в среде с низкой гравитацией вызывает телесные изменения из-за атрофии мышц и потери костной массы. При возвращении на Землю исследователям Луны придется заново привыкать к силе тяжести родной планеты.

Команда предложила использовать для тренировок снаряд, который иногда можно увидеть в цирках. Он представляет собой большое кольцо с вертикальными стенами. В ходе представлений каскадеры на мотоциклах ездят по внутренней части этого колеса, удерживаясь на отвесной поверхности за счет скорости.

По словам ученых, лунная гравитация, составляющая 1/6 от гравитации Земли, позволит людям бегать по вертикальным стенам без какой-либо техники.

Чтобы проверить свои предположения, исследователи арендовали колесо диаметром 9,4 метра провели в нем вертикальные забеги. Участников тренировок подстраховали эластичными шнурами, имитируя условия лунного тяготения.

Оба добровольца сумели пробежать полный круг после пяти-восьми попыток. Как показали измерения скорости, длины шага и силы удара ног о поверхность, условия почти полностью соответствовали обычной пробежке на Земле.

Исследователи отметили, что несколько кругов в день в таком кольце помогут покорителям Луны сохранить форму для безопасного возвращения домой.