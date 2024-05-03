Насыщенные жиры в выпечке и мясе увеличивают риск возникновения болезни Альцгеймера

По данным журнале Nutrients, исследователи выявили, что продукты питания, насыщенные жирами (выпечка, мясо), повышают риск развития болезни Альцгеймера на фоне воздействия на молекулы микроРНК, последние отвечают за генетическую регуляцию в плазме крови и тканях головного мозга.

На примере подопытных мышей, которым в течение 6 месяцев давали еду с высоким содержание насыщенных жиров, было доказано активное развитие болезни Альцгеймера во взрослом возрасте. Увеличение насыщенных жиров привело к снижению реакции на глюкозу и инсулин, а также необратимую деградацию различных микроРНК в крови и в мозге животных.

Также среди симптомов Альцгеймера ученые выявили:

накопление β-амилоидных бляшек;

избыточную выработку тау-белка;

воспаление.

Таким образом, ученые доказали важность сбалансированного питания для профилактики нейродегенеративных заболеваний.

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