Врачи разрешили пить из одной кружки с больными простудой

ВОЗ: вирусы простуды и гриппа не распространяются через поверхности. Всемирная организация здравоохранения в своём докладе заявила: микробы, которые остаются на разных поверхностях, не способствуют распространению лёгочных инфекций. То есть если вы попьёте из одной кружки с человеком, у которого есть симптомы простуды, то вряд ли заразитесь от него. Да, даже ковидом.

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Что выяснили врачи

Около 50 врачей, составлявших доклад для ВОЗ, пришли к выводу, что грипп, рино- и коронавирус передаются только воздушно-капельным путём — ими нельзя заразиться через кожу или твёрдые поверхности.

Сделать такой вывод медикам помогла пандемия. До конца 2020 года ВОЗ считала, что воздушно-капельный путь передачи точно имеют туберкулёз и корь, а коронавирус может передаваться по-разному.

Такая позиция приводила к тому, что в начале пандемии дезинфицировать брались даже улицы.

Однако вскоре выяснилось, что коронавирус может передаваться через аэрозольные частицы, которые остаются в воздухе часами. Одновременно оказалось, что ковид не распространяется через заражённые поверхности.

Можно ли теперь не мыть руки

Выводы ВОЗ касаются патогенов, которые вызывают лёгочные инфекции. А вот к нереспираторным заболеваниям они не относятся. То есть желудочно-кишечные инфекции можно подцепить с рук или каких-то поверхностей, рассказал Daily Mail соавтор доклада ВОЗ вирусолог Дон Милтон.

Ранее терапевт Тимур Асанов объяснил, почему простуду нельзя переносить на ногах.