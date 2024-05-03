Ученые хотят «пробудить» у людей способствующий похудению бурый жир

Ученые пытаются стимулировать активность у людей бурого жира, который способствует похудению, рассказала в своем Telegram-канале доктор Зухра Павлова. По словам эндокринолога, в будущем на его основе, возможно, смогут создать эффективный жиросжигатель.

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Эксперт отметила, что из трех существующих типов жиров — белого, бежевого и бурого — последний вобрал в себя все самое полезное. За счет большого количества митохондрий он помогает согревать тело и сжигать свободные жирные кислоты с интенсивностью в пять раз больше обычного. Таким образом, чем больше процент бурого жира в организме, тем легче похудеть.

Проблема в том, что его остается очень мало с возрастом. Больше всего бурого жира у младенцев. У взрослых же он частично сохраняется, например, в надключичной области, вдоль позвоночника, надпочечников, — заявила Павлова.

В ходе исследований на предмет использования бурого жира для лечения ожирения ученые открыли у него свойство «спящего режима». Когда они с помощью специальных препаратов усиливали его способность производить тепло, этот эффект держался совсем недолго и пропадал.

Это открытие может позволить создать эффективный жиросжигатель, отметила врач. Но подчеркнула, что проблемы массового ожирения это не решит, для этого нужно вести здоровый образ жизни.

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