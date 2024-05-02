Ученые из Нижнего Новгорода придумали альтернативу антибиотикам при лечении урологических инфекций

Этот метод основан на воздействии определенной длины волны света на фотосенсибилизатор, что приводит к образованию активных форм кислорода. Эти формы кислорода, в свою очередь, уничтожают бактериальные клетки. Лабораторные исследования показали значительное снижение числа микроорганизмов в образцах, а эффективность ФДТ в искусственных условиях достигла 99,999%.

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Процедура ФДТ занимает всего лишь четыре минуты. Лазерное излучение определенной мощности вводится через катетер в уретру. Уже семь пациентов с хроническим циститом прошли лечение и отметили значительное улучшение после первых процедур. Ученые надеются, что ФДТ станет эффективной альтернативой антибиотикам, особенно учитывая растущую устойчивость бактерий к антибиотикам.

Это исследование было поддержано Российским научным фондом, и ученые уже подали заявку на патент в РФ.

Ранее исследование ученых США показало неэффективность антибиотиков против кашля. Также в Китае отмечают рост изолятов гонореи, устойчивых к антибиотикам. А еще ученые заявили, что белки тихоходок замедляют старение человеческих клеток.