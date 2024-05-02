Стало известно, как гнев повышает риск инфаркта

JАНА: гнев может нарушать функцию кровеносных сосудов, провоцируя инфаркт
Ученые из Колумбийского университета (США) обнаружили, что кратковременные вспышки гнева могут нарушать функцию кровеносных сосудов, потенциально повышая риск сердечного приступа или инсульта на срок до 40 минут. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JАНА).
В исследовании приняли участие 280 добровольцев, средний возраст которых составил 26 лет. Всех участников проинструктировали сначала расслабиться. При этом в течение 30 минут до начала исследования им не разрешалось разговаривать, пользоваться телефонами, читать или спать.
В ходе экспериментальной фазы каждому испытуемому было случайным образом назначено одно из четырех заданий. Часть добровольцев попросили вспомнить ситуации, которые вызывали у них гнев. Второй группе было предложено вспомнить момент тревоги, а третьей — прочитать серию предложений, содержащих печальные коннотации. Четвертое, эмоционально нейтральное задание требовало, чтобы участники несколько раз сосчитали до 100.
Для оценки изменений, происходящих в структуре и функции сосудов во время выполнения заданий, ученые использовали специальное устройство EndoPAT2000, которое измеряет кровоток в пальцах после кратковременного перерыва в кровоснабжении. Результаты показали, что даже восемь минут гнева значительно снижали эндотелиальную функцию сосудов.
Эндотелий — однослойный пласт плоских клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей. Эндотелий синтезирует субстанции, важные для контроля свертывания крови, регуляции тонуса и артериального давления и сократительной активности сердца. Его дисфункция выступает одним из первых шагов к развитию атеросклероза, который может привести к инфарктам и инсультам.
Отмечается, что повышенный риск нежелательных сердечно-сосудистых событий сохранялся у участников исследования в течение 40 минут после имитации вспышки гнева.