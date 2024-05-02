Ученые доказали, что с возрастом чувство одиночества усиливается

Известно, что во взрослом возрасте ощущение одиночества развивается по U-образной схеме. То есть оно острее в молодом и пожилом возрасте и слабее всего чувствуется в среднем возрасте.

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Учёные в рамках нового исследования выявили несколько факторов риска, связанных с повышенным ощущением одиночества на протяжении всей жизни. В том числе пол, социальная изоляция, уровень образования, физические недостатки.

Отсутствие связей с другими людьми может повысить вероятность преждевременно смерти до уровня, сравнимого с ежедневным курением. Это отметил офиса главного хирурга США.

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Результаты нового исследования продемонстрировали, что среди людей с более высоким стабильным уровнем одиночества больше женщин, они сильнее изолированы от общества, имеют более низкий уровень образования, более низкий доход, больше функциональных ограничений, разведены или являются вдовами, курят или имеют худшее когнитивное, физическое или психическое здоровье.

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