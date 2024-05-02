Новое открытие ученых поможет в лечении расстройств мозга

В результате недавнего открытия ученые выявили ключевой механизм транспортировки необходимых питательных веществ в мозг, что открывает еще и двери для разработки новых методов лечения неврологических расстройств.

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Исследование проливает свет на роль белка-транспортера под названием FLVCR2 в облегчении поступления холина, жизненно важного питательного вещества для работы мозга. Холин имеет решающее значение для развития мозга, памяти и клеточной сигнализации. Он также играет роль в регенерации и экспрессии генов. Однако до сих пор ученые ломали голову над тем, как холину удается преодолевать гематоэнцефалический барьер — защитный барьер, который ограждает мозг от вредных веществ, но также ограничивает проникновение многих лекарств.

Новое исследование показало, что FLVCR2 действует как дверь, позволяя холину проникать в мозг. Используя мощные микроскопы, ученые смогли визуализировать, как холин связывается с FLVCR2, что дает ценные сведения для разработки будущих лекарств, способных имитировать механизм проникновения холина.

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