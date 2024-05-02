Ученые выяснили, как изменился средний размер человеческого мозга за последние десятилетия

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе посвятили исследование размерам человеческого мозга. Выяснилось, что всего за 40 лет в среднем он существенно увеличился. Объем черепа медленно, но верно рос. С 1930-х по 1970-е средний объем стал больше на 6,6%. Площадь кортикальной поверхности, то есть поверхности головного мозга, выросла с 2056 до 2104 квадратных сантиметров соответственно. Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Neurology.

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Выводы сделаны на основании изучения результатов магнитно-резонансной томографии более 3000 человек. Сообщается, что средний возраст участников составил 57 лет. Из них — 53% женщины, 47% мужчины.

«Несмотря на то что генетика во многом определяет параметры мозга, наши результаты указывают на то, что социальные, культурные, образовательные факторы, а также здоровье могут играть определенную роль», — объяснил автор исследования Чарльз Декарли в интервью изданию ScienceDaily.

Исследователи также наблюдали увеличение размеров серого вещества, белого вещества и гиппокампа — области мозга, связанной с обучением и памятью. По мнению экспертов, это не просто занимательный научный факт, а хорошая новость для всего человечества — вероятно, такие заболевания, как болезнь Альцгеймера, станут менее распространенными.