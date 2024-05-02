Ингаляции водородом эффективны при лечении многих заболеваний

Ингаляции водородом и другими медицинскими газами помогают справляться с самыми разными заболеваниями. Исследования, проведенные с участием пациентов, перенесших ковид, показали, что такое лечение быстрее восстанавливает легкие и сосуды и снижает риск поздних осложнений - тромбозов, инсультов и инфарктов.

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Помогают такие ингаляции и при эндокринологических нарушениях - например ожирении. В Японии водородом лечат лучевую болезнь и онкозаболевания. А недавно получены сведения, что применение этого газа защищает мозг от нейродегенеративных нарушений и может предотвратить наступление болезни Альцгеймера. Новые направления терапии медицинскими газами, перспективы их использования в медучреждениях и оздоровительных программах санаториев обсуждали участники конференции "Центрального совета по туризму и отдыху" (ЦСТЭ).

В нашей стране применение медицинских газов уже много лет изучают в РНИМУ имени Н.И.Пирогова, этим направлением руководит академик РАН Александр Чучалин. Разработанные им методики применяют в стационарах и в санаториях - в реабилитационных и профилактических программах.

Один из самых перспективных терапевтических газов из применяемых сегодня - это медицинский водород.

"Равного лекарства по эффективности природа не знает", - заявил в своем выступлении на конференции завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Чучалин.

Одним из основных разрушающих организм факторов является окислительный стресс. Еще в середине прошлого века его стали изучать японские медики, столкнувшись с лучевой болезнью у пациентов, выживших после ядерной бомбардировки. Ученые открыли уникальные свойства молекулярного водорода - газ оказался мощным антиоксидантом и помогал нивелировать последствия окислительного стресса. Сейчас водородные ингаляции в Японии применяют очень широко, в том числе они введены в стандарты комплексного лечения онкологических заболеваний - для снижения токсического поражения при проведении химиотерапии.

Академик Чучалин дополнил японский метод собственными разработками - параллельно с водородом он применял гелиево-кислородную газовую смесь и оксид азота. Такие "тройные" ингаляции использовались в схемах лечения больных ковидом и у пациентов с постковидным синдромом, помогая вернуть эластичность сосудам, улучшить кровоснабжение всех органов и систем и, соответственно, восстановить их функции.

Были проведены и исследования, как влияет медицинский водород на восстановление работоспособности - курс ингаляций прошли 60 медицинских работников, перенесших коронавирусную инфекцию.

"Ингаляционная терапия молекулярным водородом в реабилитационной программе пациентов, перенесших COVID-19, в период выздоровления оказалась безопасным и высокоэффективным лечебным методом. Отмечена положительная динамика в виде уменьшения проявлений скрытой гипоксемии, повышения толерантности к физической нагрузке, снижения эндотелиальной дисфункции", - говорится в результатах исследования.

При этом области применения водорода постоянно расширяются, что в сочетании с безопасностью метода делает его уникальным лечебным средством, считает академик Чучалин.

"Медицинские газы оказывают положительное влияние на метаболизм организма человека, их все чаще включают не только в схемы лечения, но и активно используют в программах оздоровления в санаториях при широком спектре заболеваний - сердечно-сосудистых, эндокринных, респираторных, нейродегенеративных", - отметил глава Центрального совета по туризму и отдыху профессор Виктор Пугиев.

Вводить водород в организм можно несколькими путями. Помимо ингаляций, пациентам предлагают пить водородную воду и принимать водородные ванны. Они помогают при псориазе, остеоартрозе, ревматоидном артрите. Более концентрированный раствор применяют в качестве аппликаций - так, например, можно лечить плохо заживающие раны у диабетиков.

Еще один вариант - капли для глаз и носа. Антиоксидантные свойства водорода помогают сохранить здоровье сосудов глаз. На Западе такие капли применяют для защиты зрения: их рекомендуют при повышенной нагрузке на глаза - например при работе за компьютером. А противовоспалительные свойства таких капель используют при лечении ЛОР-заболеваний.

"Нужно шире внедрять применение водородных ванн - в условиях санатория это сделать несложно. Кстати, остающаяся после ванн водородная вода - это ценное удобрение, ее не стоит просто выливать в канализацию, лучше применять для полива сельскохозяйственных культур, организовав технологию полного цикла использования", - отметил Александр Чучалин.

Многие из методик применения медицинских газов, в том числе и водорода, Чучалин помогает внедрять в здравницах Центрального совета по туризму и отдыху. Академик уверен, что газовая терапия может стать если не альтернативой, то мощным подспорьем медикаментозному и другим методам лечения.

Перспективно его применение и в стационарах клиник: для лечения пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, больных с сердечной недостаточностью. Лечение водородом все активнее используют при заболеваниях центральной нервной системы: исследования показали, что его применение тормозит развитие когнитивных нарушений, следовательно, может применяться для профилактики и для терапии болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.