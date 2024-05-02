Обнаружен лежащий в основе рака печени механизм

Ученые обнаружили белок, который увеличивает риск развития рака печени. Открытие сделали исследователи Йельского университета.

© Unsplash

Как говорится в журнале Nature Metabolism, ученые провели эксперимент на мышах, пересадив их на диету, приводящую к жировой болезни печени.

В последующем выяснилось, что у мышей с ожирением повышен показатель белка FABP5. При этом его концентрация была значительно выше в опухолевых клетках.

После ученые выяснили, что FABP5 сверхэкспрессируется в клетках гепатоцеллюлярной карциномы человека, а пациенты с высокой экспрессией FABP5 имеют меньше шансов выжить после выявления рака печени.

Следующий этап эксперимента заключался в том, чтобы ингибировать этот белок. Как оказалось, это блокирует прогрессирование опухоли.

В то время как у 50 процентов мышей, не получавших ингибитор, развились опухоли печени, только у 25 процентов мышей, получавших ингибитор, это произошло.