Ученые установили, что риски заболеваний можно прогнозировать по рукопожатию

Генетически повышенная мышечная сила, особенно сила хвата, связана не только с большей продолжительностью жизни, но и с меньшим риском развития различных заболеваний. К такому выводу пришли учёные из Хельсинкского университета. Их исследование опубликовано в Journals of Gerontology Series A.

© Чемпионат.com

Эксперты оценили генетическую информацию и данные о состоянии здоровья 342 443 человек, живущих в Финляндии. Участникам было от 40 до 108 лет, 53% составляли женщины.

Результаты показали, что мышечная сила, особенно сила хвата, может указывать на физиологические ресурсы человека для защиты и борьбы с возрастными заболеваниями.

Похоже, что генетическая предрасположенность к большей мышечной силе отражает внутреннюю способность человека сопротивляться и защищаться от патологических изменений, происходящих во время старения.

Таким образом, определить риск возрастных заболеваний (известно, что сила хвата снижается с возрастом) можно определить по рукопожатию.