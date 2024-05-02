Исследователи выяснили, почему людей раздражают звуки жевания и дыхания

Американские ученые из Университета Дьюка в штате Северная Каролина изучили причины возникновения мизофонии — непереносимости определенных звуков. Исследование было опубликовано в научном журнале PLOS One.

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Мизофония характеризуется интенсивными негативными эмоциональными и физиологическими реакциями на вполне обычные шумы: жевание, дыхание, стук клавиш на клавиатуре и так далее. У людей с мизофонией эти звуки могут вызывать раздражение, отвращение и даже вспышки ярости вплоть до физической агрессии к источнику звука.

Точные причины мизофонии до конца не изучены, однако в новом исследовании ученые нашли связь между этим расстройством и сильным стрессом, а также с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

В эксперименте приняли участие 143 человека с повышенной звуковой чувствительностью. Они прошли ряд тестов на выявление различных психических расстройств и стрессовых состояний.

Результаты показали, что 12% участников с мизофонией страдали от пережитой травмы на момент исследования, а 33% испытывали травматическое расстройство хотя бы раз в жизни. Среди наиболее частых событий, вызвавших травму, оказались дорожные аварии (52%), сексуальные домогательства (36%), стихийные бедствия (32%) и внезапная потеря близкого человека (29%)​.

Также выяснилось, что люди с мизофонией склонны к гипервозбуждению, которое считается одним из аспектов ПТСР.