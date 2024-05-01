Ученые нашли связь между диетой и развитием биполярного расстройства

Согласно данным, во всём мире один из восьми человек страдает психическим расстройством, при этом около 40 миллионов – биполярным расстройством. Новые данные показывают, что снизить риски помогает диета.

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Биполярное расстройство – изнуряющее психическое заболевание, которое характеризуется частой сменой фаз настроения от мании до депрессии. Хотя его причина до сих пор неясна, предыдущие исследования показали, что заболевание в высокой степени передаётся по наследству. Если у родителя биполярное расстройство, у ребёнка вероятность развития этого заболевания составляет 1 к 10.

Во всем мире каждый восьмой человек страдает психическим заболеванием, при этом около 40 миллионов – биполярным расстройством.

Учёные из Австралии проанализировали, как определённые компоненты питания могут повлиять на развитие данного расстройства. Исследователи протестировали 913 метаболитов у 14 296 европейцев, обнаружив, что 33 (в основном, липиды) были связаны с риском биполярного расстройства.

В этом исследовании было обнаружено, что генетическая склонность к более высоким уровням липидов, содержащих арахидоновую кислоту, привела к снижению риска развития биполярного расстройства. И наоборот, более низкие уровни арахидоновой кислоты повышают риск развития биполярного расстройства.

Арахидоновая кислота (или ARA) – одна из омега-6 ненасыщенных жирных кислот. Человек её получает из мяса, рыбы, морепродуктов, яиц или синтезирует из пищевой линолевой кислоты, которая содержится в орехах, семенах и растительных маслах.

Арахидоновая кислота присутствуют в грудном молоке и считается важной для развития мозга ребёнка. «Фактически, во многих странах арахидоновую кислоту добавляют в молочные смеси для младенцев, чтобы обеспечить ребёнку наилучший старт в жизни. Таким образом, безусловно, есть потенциал повысить этот показатель с помощью добавок для людей с повышенным риском развития биполярного расстройства», – отмечают авторы работы, опубликованной в журнале Biological Psychiatry.

По их мнению, необходимы доклинические исследования и рандомизированные контролируемые испытания для определения профилактической или терапевтической ценности добавок арахидоновой кислоты для борьбы с биполярным расстройством.