Назван вид упражнений, защищающий от депрессии

Ученые из Университета Англии Раскин (Anglia Ruskin University) обнаружили, что низкоинтенсивные и среднеинтенсивные упражнения снижают риск развития депрессии эффективнее, чем активные тренировки. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuroscience and Biobehavioral Reviews (NBR).

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Исследование британских ученых представляет собой мета-анализ ранее опубликованных научных работ на тему влияния физической активности на тяжесть течения депрессивного расстройства, психозов и шизофрении. Ученые стремились выяснить, какие виды физической деятельности (интенсивные силовые и аэробные тренировки, садоводство, гольф, ходьба, бег, неспешные пешие прогулки) в большей степени способствуют укреплению психического здоровья.

Результаты показали, что упражнения низкой и умеренной интенсивности (не предполагающие больших энергетических затрат, сильного повышения частоты сердечных сокращений и потоотделения) снижают риск развития и ухудшения симптомов депрессии на 23%, а тревоги — на 26%. При этом высокоинтенсивные тренировки не продемонстрировали аналогичного терапевтического и профилактического эффекта.

Умеренная и легкая физическая активность также была в значительной степени связана со снижением вероятности развития тяжелых психических расстройств, таких как психозы и шизофрения, на 27%.

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