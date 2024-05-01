Аспирин может подавлять рак кишечника

Ученые из Онкологического института Венето (Италия) обнаружили, что прием аспирина усиливает иммунный ответ организма против опухолевых клеток при колоректальном раке. Это связано с увеличением производства особого белка CD80 в организме. Результаты работы опубликованы в журнале CANCER.

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Чтобы оценить противораковый эффект аспирина, исследователи взяли образцы тканей у 238 добровольцев с колоректальным раком, 12% из которых принимали препарат. Анализ биоматериала показал, что потребление аспирина способствовало снижению способности раковых клеток проникать в лимфатические узлы и распространяться в организме. Кроме того, у испытуемых, принимающих препарат, наблюдалась улучшенная инфильтрация опухолевых тканей иммунокомпетентными клетками. Инфильтрация иммунными клетками обычно является фактором, предполагающим позитивный клинический исход терапии.

Воздействие аспирина на клетки колоректального рака в лабораторных условиях коррелировало с повышением экспрессии особого белка CD80 в определенных иммунных клетках. Это усиливало способность клеток «предупреждать друг друга» о присутствии в организме опухолевых белков и своевременно устранять их. У пациентов с раком прямой кишки, принимавших аспирин, также наблюдалось усиление выработки CD80 в здоровых тканях.

Ученые предположили, что применение аспирина (в частности, пероральное употребление) может предотвратить развитие и прогрессирование колоректального рака. Чтобы выяснить, какая дозировка препарата обеспечивает наиболее выраженный терапевтический эффект, нужны дополнительные исследования.

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