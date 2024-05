Ученые выяснили, как ожирение меняет активность мозга

Ученые из Королевского университета в Онтарио (Канада) обнаружили, что людям с ожирением труднее контролировать питание из-за необходимости прилагать больше усилий для изменения восприятия полезности различной пищи в головном мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ученые попросили 123 участников с ожирением и нормальным весом рассказать о своих пищевых предпочтениях в различных ситуациях. После этого испытуемых проинструктировали сосредоточиться исключительно на здоровом питании. В ходе эксперимента исследователи отследили, как менялась активность мозга добровольцев при выборе естественного и регулируемого рациона в рамках установленной «пищевой задачи» с помощью магнитно-резонанснаой томографии.

Результаты показали, что людям с ожирением для изменения пищевого поведения (в частности, для осознания различий в полезности сбалансированного и «неправильного» питания) нужно было прилагать больше усилий. Ученые объяснили, что при наличии большого количества лишнего веса требовался более значительный сдвиг в мозговой активности, чтобы отказаться от сладких, жирных и углеводных закусок.

Также выяснилось, что у людей, которые были способны лучше регулировать выбор рациона питания, происходили относительно небольшие изменения паттернов активности головного мозга при обдумывании отказа от вредных продуктов. Это было особенно заметно у людей с низким индексом массы тела.

