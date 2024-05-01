На Урале нашли способ использовать иммунную систему куриц для лечения человека

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов признало одной из лучших разработок 2023 года иммуномодулятор, созданный старшим научным сотрудником Института иммунологии и физиологии УрО РАН Натальей Кольберг. Активное вещество она получила из фабрициевой сумки, расположенной в промежности куриц.

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Наталья увлеклась микробиологией и вирусологией на втором курсе факультета ветеринарии сельхозакадемии. Ее преподаватель Игорь Вершинин высказал гипотезу: и животные, и человек могут подхватить один и тот же вирус.

"От педагогов я впервые услышала, что онкозаболевания имеют вирусную этиологию. Генная мутация возникает на клеточном уровне и именно вирусы запускают ее механизм. Когда вирус заходит в клетку, он не только трансформирует ее, но и меняет пространство вокруг. При этом головной мозг блокирует работу иммунных клеток", - рассказывает ученый.

Фабрициева сумка - центральный орган иммунной системы пернатых. У млекопитающих и человека важнейшие иммунные функции выполняют костный мозг и тимус. При этом у куриц не бывает раковых опухолей.

"В отличие от человека, у них есть железа, которая вырабатывает T- и B-лимфоциты, необходимые для работы иммунной системы. А костный мозг человека с течением времени истощается и не успевает восстанавливаться из-за плохой экологии, нерационального питания и стрессов. Мы разработали технологию, позволяющую извлечь из фабрициевой сумки полезные вещества и сохранить их активное действие. Препарат выпущен в жидкой и таблетированной форме, а также в виде сухого концентрата", - говорит Наталья.

Влияние полученной вытяжки на клетки человека, в том числе пораженные раком шейки матки и молочной железы, оказалось благотворным: здоровые клетки чувствовали себя прекрасно, больные погибали. Максимальная концентрация увеличивала эффективность препарата. Этой разработке Наталья Кольберг посвятила 20 лет, зарегистрировала патент.

В лаборатории Института генных и клеточных технологий изучали вещество и его активную субстанцию.

"На первом этапе мы проверяли безопасность препарата на клеточных культурах, в том числе на клеточных линиях человека, и убедились: здоровые клетки не гибнут, не повреждаются. Второй блок исследования на мышах выявил у субстанции потенциал иммунных свойств", - отметил директор института Евгений Шуман.

По мнению замдиректора по научной работе института Натальи Зотовой, поиск натуральных иммуномодуляторов в последнее время стал весьма перспективным направлением во всем мире.

"Основное влияние иммуномодулятора связано с сохранением баланса в организме. У препарата, созданного природой и в лаборатории, может быть одно и то же вещество, однако синтезируемое нуждается в очистке, дополнительных компонентах, а природное содержит естественные стабилизаторы и активаторы действия, что способствует лучшему усвоению. Конечно, чтобы выяснить весь спектр применения лекарственного средства, нужны серьезные исследования, но на уровне культуры опухолевых клеток разработка показала высокую эффективность", - считает Зотова.

Завлабораторией морфологии и биохимии Ирина Данилова в беседе с "РГ" высказала такое мнение: Свойства экстракта фабрициевой сумки давно известны, но Наталья разработала технические параметры его выделения и сохранения полезных качеств. Это средство повышает иммунитет и помогает справиться с воспалительными процессами, а также очень перспективно в борьбе с раком.