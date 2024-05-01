Найден препарат, защищающий печень от повреждения при операциях

Препарат циклоспорин, подавляющий иммунитет, защищает печень от повреждения во время операции. Результаты исследования опубликованы в журнале Liver Research.

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Во время операций на печени или ее трансплантации орган может пострадать от недостатка кислорода, особенно при пережатии сосудов для остановки кровотечения. Возникающие при этом симптомы носят название синдрома ишемии-реперфузии печени. Его отличительная черта — нарушение работы митохондрий, энергостанций клеток. При этом вырабатываются активные формы кислорода, которые повреждают клетки и вызывают их самоуничтожение.

Циклоспорин, хорошо изученный иммунодепрессант, уменьшает активность нескольких белков, предотвращая повреждение митохондрий. NIM-811, аналог циклоспорина, оказывает аналогичный эффект. В новом исследовании ученые показали, что эти препараты защищают печень мышей от повреждения. У получивших препарат животных были значительно ниже уровни аланинтрансаминазы (АЛТ) — фермента печени, который в больших количествах выделяется в кровь при ее повреждении.

Исследование тканей печени мышей также подтвердило уменьшение повреждения при приеме циклоспорина. При этом защитное действие препаратов не было связано с их воздействием на иммунитет. Открытие ученых поможет смягчить синдром ишемии-реперфузии, возникающий при трансплантации и резекции (удалении части органа) печени.