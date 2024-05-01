Ученые связали интервальное голодание и риск развития диабета

Согласно исследованию ученых из университета имени Помпеу Фабры в Испании, пропуск завтрака в связи с интервальной диетой может увеличить риск развития сахарного диабета. Результаты исследования опубликованы в Journal of Epidemiology (JEpidemiology).

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Участие в исследовании приняли более 100 тысяч взрослых, в основном женщин (79%). Они в течение трех дней фиксировали все употребленные продукты. Далее данные использовались для анализа пищевых привычек каждого участника в течение двух лет. Затем ученые наблюдали за ними в течение семи лет.

По результатам наблюдения было зарегистрировано около тысячи новых случаев сахарного диабета второго типа. Ученые выяснили, что вероятность развития этого заболевания была на 59% выше у тех, кто пропускал завтрак и начинал прием пищи позже девяти утра.

Как итог, исследователи заключили, что пропуск завтрака, связанный с интервальной диетой, может привести к метаболическим изменениям, способствующим развитию диабета. Однако ученые допускают, что для более глубокого понимания этого процесса требуются дополнительные исследования.

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