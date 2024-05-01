Ученые объяснили медлительность пожилых людей

Исследование, проведенное учеными из университета Колорадо в Боулдере (США), выявило, что мышцы пожилых людей тратят больше калорий на движение по сравнению с мышцами молодых. Это объясняет более медленную реакцию у пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в The Journal of Neuroscience (JNeuroscience).

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Более 80 молодых (в возрасте от 18 до 35 лет) и пожилых (в возрасте от 66 до 87 лет) человек приняли участие в исследовании. Сначала им было дано простое задание — переместить курсор на экране в определенное место, используя специальный джойстик, который требовал больше усилий для управления.

Ученые отслеживали скорость реакции участников во время эксперимента и записали количество энергии, затраченное на выполнение задания. Выяснилось, что для пожилых участников требовалось больше энергии для управления джойстиком по сравнению с молодыми.

Затем испытуемым было объявлено, что они получат вознаграждение за улучшение своих навыков. Обе группы стали управлять курсором на 5% быстрее. Однако это достигалось за счет того, что молодые люди двигали рукой быстрее, а пожилые быстрее реагировали, начиная движение к цели чуть раньше.

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