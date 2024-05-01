Пропуск завтрака в связи с необходимостью соблюдать интервальную диету (интервальное голодание) повышает риск развития сахарного диабета. К таким выводам пришли ученые из университета имени Помпеу Фабры (Испания). Результаты опубликованы в Journal of Epidemiology (JEpidemiology).

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В исследовании приняли участие более 100 тысяч взрослых людей, из которых 79% были женщинами. Они должны были фиксировать в специальных пищевых дневниках все употребляемые продукты в течение трех дней. Исследователи использовали эти записи, чтобы составить представление о пищевых привычках и рационе питания каждого участника в последующие два года. После этого начался период наблюдения за испытуемыми, который длился около семи лет.

По завершении этапа наблюдения было зарегистрировано около тысячи новых случаев развития сахарного диабета второго типа. Исследователи подсчитали, что вероятность появления этого заболевания была на 59% выше в группе добровольцев, которые регулярно завтракали позже девяти часов утра (по сравнению с теми, кто выбирал более раннее время приема пищи).

Отмечается, что пропуск завтрака (и поздний первый прием пищи) может предполагать интервальное голодание. Питание по такой схеме характеризуется чередованием периодов полного отказа от пищи с временными промежутками, в течение которых есть можно. В настоящее время наиболее распространена методика 16/8. В соотвествии с ней непрерывно голодать нужно в течение 16 часов.

Пропуск завтрака в связи с необходимостью соблюдать интервальную диету может послужить причиной запуска в организме метаболических изменений, ведущих к диабету. Чтобы выяснить, какие механизмы лежат в основе этого процесса, нужны дополнительные исследования.