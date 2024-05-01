Ученые проанализировали связь красного мяса и рака молочной железы
В специализированном медицинском журнале International Journal of Cancer, который публикует статьи, посвященные борьбе с раком, появились итоги исследования американских ученых с участием более 42 тысяч женщин в возрасте от 35 до 74 лет.
Вывод таков: женщины, употреблявшие много красного мяса, на 23 процента чаще заболевали раком молочной железы. У тех же, кто предпочитал мясо птицы, наоборот, заболеваемость этим видом рака была на 15 процентов ниже.
В статье отмечается, что употребление красного и обработанного мяса связано и с риском возникновения еще и колоректального рака, а также поджелудочной железы, простаты и желудка.
Ранее эксперт в комментарии для "Российской газеты" назвала пять мифов о раке молочной железы.
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