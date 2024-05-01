Профессор объяснил новые подходы к лечению диабета

Неспособность клеток усваивать глюкозу приводит к ее накоплению в крови, что негативно сказывается на работе органов, сообщил медик «АиФ». Люди с преддиабетом подвержены риску сердечных приступов, инфаркта или инсульта, особенно если уровень сахара в крови превышает 6,4 ммоль/л.

Профессор Аметов подчеркнул важность поддержания баланса между жировым и углеводным обменом, а также необходимость контроля за избыточной массой тела. Для этого используется индекс массы тела (ИМТ), который вычисляется как отношение массы квадратного метра тела к росту в метрах. Значения ИМТ свыше 25 кг/м² указывают на избыточную массу, а свыше 30 кг/м² — на ожирение. Также важно следить за обхватом талии, который не должен превышать 80 см у женщин и 94 см у мужчин.

На сегодняшний день существуют препараты, способные снижать уровень глюкозы и нормализовать углеводный обмен. Они относятся к новому классу агонистов ГПП-1, которые уменьшают аппетит и стимулируют выработку инсулина, что способствует чувству сытости. Такие препараты, как «Оземпик», «Ребелсас» и «Квинсента», безопасны для применения в виде инъекций или таблеток. Однако следует помнить, что назначение лекарств должно производиться только лечащим врачом, а не самим пациентом.

Ранее уролог Брусенский назвал ряд вредных последствий от чрезмерного потребления пива.