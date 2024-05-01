Ученые заявили, что пищевое отравление серьезно влияет на интеллект человека

Паразитологи и биологи-эволюционисты из Карлова университета в Праге заявили, что случай пищевого отравления может негативно сказаться на умственных способностях человека. Их исследование опубликовано в журнале Folia Parasitologica.

Учёные сосредоточили внимание на двух конкретных инфекциях, которые поражают широкие слои населения и могут сохраняться в организме в течение длительного периода времени, — Toxoplasma gondii, являющуюся причиной пищевых отравлений, и бактерию Borrelia spp, вызывающую болезнь Лайма. В исследовании приняли участие почти 8 тыс. человек.

Оказалось, что у людей, которые ранее перенесли пищевое отравление токсоплазмой, ухудшилась обучаемость, концентрация внимания и память, снижался интеллект.