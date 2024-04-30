Российские ученые улучшили технологию проведения операций на щитовидной железе

В России улучшили методику проведения операций на щитовидной железе, снизив влияние на голосовой аппарат.

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Специалисты из Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали новую медицинскую технологию для операций на щитовидной железе, которая помогает сохранить здоровье голоса.

Эта железа находится внизу шеи и играет важную роль в регулировании энергии и пищеварения. Операции на щитовидной железе могут вызвать осложнения, включая проблемы с голосом и глотанием.

При проведении таких операций применяется нейромониторинг, который помогает предотвратить повреждения нервов в области гортани. Специалисты из ПГУ разработали метод, который позволяет сохранить тонкую ветвь верхнего гортанного нерва, ответственную за иннервацию надгортанника и голосовых связок. Это помогает сохранить высокие тоны голоса и функцию глотания после операции.

Новая технология уже успешно применяется и получила патент, а также была подтверждена в кандидатской диссертации аспиранта Максима Юдина. Кроме того, специалисты предложили использовать новый зонд-стимулятор, который позволяет проводить операции более эффективно. Эти новшества особенно важны для тех, кто зависит от своего голоса, таких как певцы и дикторы, поскольку позволяют быстрее и точнее диагностировать и лечить проблемы.