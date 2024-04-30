Российские ученые улучшили технологию проведения операций на щитовидной железе
В России улучшили методику проведения операций на щитовидной железе, снизив влияние на голосовой аппарат.
Специалисты из Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали новую медицинскую технологию для операций на щитовидной железе, которая помогает сохранить здоровье голоса.
Эта железа находится внизу шеи и играет важную роль в регулировании энергии и пищеварения. Операции на щитовидной железе могут вызвать осложнения, включая проблемы с голосом и глотанием.
При проведении таких операций применяется нейромониторинг, который помогает предотвратить повреждения нервов в области гортани. Специалисты из ПГУ разработали метод, который позволяет сохранить тонкую ветвь верхнего гортанного нерва, ответственную за иннервацию надгортанника и голосовых связок. Это помогает сохранить высокие тоны голоса и функцию глотания после операции.
Новая технология уже успешно применяется и получила патент, а также была подтверждена в кандидатской диссертации аспиранта Максима Юдина. Кроме того, специалисты предложили использовать новый зонд-стимулятор, который позволяет проводить операции более эффективно. Эти новшества особенно важны для тех, кто зависит от своего голоса, таких как певцы и дикторы, поскольку позволяют быстрее и точнее диагностировать и лечить проблемы.