Норвежские ученые заявили, что рутинная работа грозит деменцией

Выбранная профессия нередко влияет на образ жизни человека, формируя наши привычки и поведение. Авторы одной научной работы предупредили, что определенный тип рабочей нагрузки способен привести к когнитивным нарушениям, в том числе к деменции.

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Всего в исследовании участвовали свыше 7000 человек, работающих на 305 должностях. Оказалось, что сотрудники, которые регулярно выполняют повторяющиеся и несложные задачи, имеют на 66% больше шансов развития легких когнитивных нарушений, чем работники сложного умственного труда. Кроме того, рутинная деятельность повышает вероятность развития деменции после 70 лет в среднем на 31%.

Как сообщает издание Planet Today, ученые отнесли преподавание и чтение лекций в университете к числу профессий, наиболее стимулирующих мозговую деятельность. Самую рутинную деятельность выполняли дорожники и доставщики почты.

Ученые отметили, что снизить риск развития деменции также помогут здоровый образ жизни, регулярная физическая активность и сбалансированное питание.