Ученые объяснили, почему люди слышат, как кто-то зовет их по имени из чащи леса

Американские ученые из Центра помощи при потере слуха в Вашингтоне смогли объяснить пугающее явление, при котором люди в лесу слышат, как кто-то зовет их по имени, хотя вокруг никого нет. Статья об этом опубликована на портале Live Science.

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По словам экспертов, такие случаи часто рождают истории о призраках и других потусторонних сущностях. Однако это не так: данный феномен не имеет отношения к мистике и представляет собой слуховой подтип парейдолии.

Она представляет собой вид иллюзии восприятия. Как правило, люди сталкиваются с ее оптическим вариантом, например, когда видят лица и прочие узнаваемые образы в неодушевленных предметах.

Слуховая парейдолия не является разновидностью слуховой галлюцинации, возникающей, когда человек слышит звуки, которых не существует в реальности и которые появляются без какого-либо внешнего раздражителя, например, белого шума.

При этом явлении звуки, которые слышит человек, возникают из-за неправильного восприятия мозгом реального шума, идущего от лесной чащи, деревьев, ветра или любого другого источника.

— Представьте, что ваш мозг имеет большую базу данных шаблонов. Все слова, которые вы знаете и которые вы когда-либо слышали в своей жизни, находятся там. Он выбирает то, что, по его мнению, кажется лучшим шаблоном. Но этот шаблон может быть ошибочным, — объяснил аудиолог Нил Бауман.

Ученые заверили, что этот процесс связан с постоянной работой мозга по поиску и осмыслению закономерностей в окружающем мире. В таких случаях мозг использует способность под названием «Контроль усиления контраста», адаптируя чувствительность клеток к входящей слуховой и визуальной информации.

Эксперты подчеркнули, что слышать голоса и прочие звуки в полной тишине — серьезный симптом. В этом случае стоит незамедлительно обратиться за помощью к медикам, сообщает LS.

Большинство людей спокойно относятся к громким звукам. Однако существует целая категория людей, у которых любая мелочь вызывает раздражение и злость — это называется мизофонией.

Почему так происходит и можно ли справиться с таким состоянием, рассказала «Вечерней Москве» ведущий специалист сети клиник «Семейная», психиатр Дарья Ермолаева.