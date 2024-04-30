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Эксперты раскрыли точное количество шагов в день для здоровья взрослых и пенсионеров

По данным портала Health, 10 000 шагов в сутки с большей долей вероятностью помогут человеку сбросить излишний вес. Однако часть исследований привела к выводу, что 8 000 шагов в сутки по 1-2 разу в неделю приводлят к аналогичным результатам.

Эксперты раскрыли точное количество шагов в день для здоровья взрослых и пенсионеров
© Runews24.ru

Регулярная ходьба обладает рядом позитивных последствий:

  • Укрепление костей;
  • Экологичное снижение веса;
  • Поддержание когнитивных функций;
  • Укрепление сердца, памяти, настроения и режима сна;
  • Высокий уровень энергии;
  • Тренировка выносливости;
  • Продолжительная жизнь;
  • Наличие «хорошего» холестерина и снижение уровня сахара в крови;
  • Нормализация артериального давления.

После анализа данных 3 000 пациентов в рамках Национального обследования здоровья и питания 2005−2006 годов была найдена закономерность между количеством пройденных шагов и уровнем смертности. 

При этом оказалось, что 8 000 шагов в день с частотой 1-2 раза в неделю снижают риск ранней смерти. Таким образом, 10 000 шагов в сутки гарантированно снижали вес, а для хорошей формы достаточно было пройти 5 000 шагов. 

Врачи озвучили рекомендации для людей разной возрастной категории:

  1. Дети школьного возраста - 9 000 шагов в сутки;
  2. Взрослые (18-59 лет) - 8 000 шагов в сутки;
  3. Пожилые (60+ лет) - 6 000-8 000 шагов в сутки. 

Важно! Материалы носят ознакомительный характер и не являются рекомендацией врача. 

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Наука