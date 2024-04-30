Эксперты раскрыли точное количество шагов в день для здоровья взрослых и пенсионеров

По данным портала Health, 10 000 шагов в сутки с большей долей вероятностью помогут человеку сбросить излишний вес. Однако часть исследований привела к выводу, что 8 000 шагов в сутки по 1-2 разу в неделю приводлят к аналогичным результатам.

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Регулярная ходьба обладает рядом позитивных последствий:

Укрепление костей;

Экологичное снижение веса;

Поддержание когнитивных функций;

Укрепление сердца, памяти, настроения и режима сна;

Высокий уровень энергии;

Тренировка выносливости;

Продолжительная жизнь;

Наличие «хорошего» холестерина и снижение уровня сахара в крови;

Нормализация артериального давления.

После анализа данных 3 000 пациентов в рамках Национального обследования здоровья и питания 2005−2006 годов была найдена закономерность между количеством пройденных шагов и уровнем смертности.

При этом оказалось, что 8 000 шагов в день с частотой 1-2 раза в неделю снижают риск ранней смерти. Таким образом, 10 000 шагов в сутки гарантированно снижали вес, а для хорошей формы достаточно было пройти 5 000 шагов.

Врачи озвучили рекомендации для людей разной возрастной категории:

Дети школьного возраста - 9 000 шагов в сутки; Взрослые (18-59 лет) - 8 000 шагов в сутки; Пожилые (60+ лет) - 6 000-8 000 шагов в сутки.

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