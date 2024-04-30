Выбрасываем ортопедические стельки? Учёные развеяли главный миф о плоскостопии
Исследование: плоскостопие не повышает риск травм. И вообще эта аномалия стопы не такая страшная, как считалось многие десятилетия, выяснили учёные из Университета Квебека. Среди врачей популярно мнение, что стопы, не соответствующие критериям нормальности, менее работоспособны и более склонны к травмам. Последнее исследование показало, что это не совсем так.
И вообще эта аномалия стопы не такая страшная, как считалось многие десятилетия, выяснили учёные из Университета Квебека. Среди врачей популярно мнение, что стопы, не соответствующие критериям нормальности, менее работоспособны и более склонны к травмам. Последнее исследование показало, что это не совсем так.
Что выяснили учёные
Исследователи проанализировали гипотезу о том, что плоскостопие вызывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
Они выявили слабую связь плоскостопия с такими рисками, как:
- Развитие болей в большеберцовой кости и вокруг коленной чашечки;
- Неспецифические травмы нижних конечностей от чрезмерной нагрузки.
Также исследование показало, что бегуны с плоскостопием рискуют травмироваться не больше, чем их коллеги с нормальной стопой, говорится в статье, опубликованной в научном журнале British Journal of Sports Medicine.
Что это значит
По мнению учёных, результаты их исследования заставляют усомниться, что плоскостопие вызывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
А вот вера врачей в такую связь приводит к ненужным вмешательствам, отметили они. Например, пациентов вынуждают носить ортопедическую обувь, специальные стельки и вообще задумываться о необходимости лечения, даже если нет никаких симптомов.
Ранее ортопед Михаил Игнатов рассказал, можно ли при плоскостопии заниматься спортом и спасут ли от него каблуки.