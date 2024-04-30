Исследование: плоскостопие не повышает риск травм. И вообще эта аномалия стопы не такая страшная, как считалось многие десятилетия, выяснили учёные из Университета Квебека. Среди врачей популярно мнение, что стопы, не соответствующие критериям нормальности, менее работоспособны и более склонны к травмам. Последнее исследование показало, что это не совсем так.

И вообще эта аномалия стопы не такая страшная, как считалось многие десятилетия, выяснили учёные из Университета Квебека. Среди врачей популярно мнение, что стопы, не соответствующие критериям нормальности, менее работоспособны и более склонны к травмам. Последнее исследование показало, что это не совсем так.

Что выяснили учёные

Исследователи проанализировали гипотезу о том, что плоскостопие вызывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Они выявили слабую связь плоскостопия с такими рисками, как:

Развитие болей в большеберцовой кости и вокруг коленной чашечки; Неспецифические травмы нижних конечностей от чрезмерной нагрузки.

Также исследование показало, что бегуны с плоскостопием рискуют травмироваться не больше, чем их коллеги с нормальной стопой, говорится в статье, опубликованной в научном журнале British Journal of Sports Medicine.

Что это значит

По мнению учёных, результаты их исследования заставляют усомниться, что плоскостопие вызывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

А вот вера врачей в такую связь приводит к ненужным вмешательствам, отметили они. Например, пациентов вынуждают носить ортопедическую обувь, специальные стельки и вообще задумываться о необходимости лечения, даже если нет никаких симптомов.

Ранее ортопед Михаил Игнатов рассказал, можно ли при плоскостопии заниматься спортом и спасут ли от него каблуки.