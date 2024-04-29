Ученые обратили вспять диабет 1-го типа у мышей

Экспериментальный препарат на основе моноклональных антител защитил печень мышей от развития диабета 1-го типа. Результаты тестирования опубликованы в журнале Diabetes.

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Диабет 1-го типа — аутоиммуное заболевание, при котором иммунная система атакует бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Это нарушает контроль уровня сахара в крови. У больных возможны инсульт и проблемы со зрением, если они не контролируют заболевание должным образом.

В новом исследовании ученые протестировали препарат mAb43. В его основе — моноклональное антитело, которое получили путем клонирования (создания идентичных копий) клеток животного. Они связывались с особым белком на поверхности бета-клеток поджелудочной. Это защитило орган от повреждения иммунной системой.

Препарат давали 64 мышам с ранним диабетом 1-го типа. Через 35 недель у всех мышей не было этого заболевания. Если препарат начинали применять на более поздней стадии, у мышей была выше продолжительность жизни по сравнению с животными, которые не получали лекарство (75 недель против 18-40 недель).

Авторы отметили, что использовали мышиную версию моноклонального антитела и будет необходимо разработать гуманизированную версию для исследований на людях.

Ранее ученые нашли связь между раком и аутоиммунным заболеванием, поражающим суставы.